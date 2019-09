L’ex Milan Constant torna in Italia? “Mi hanno chiamato anche da Palermo, ma io voglio Foggia”

Dal rossonero del Milan… al rossonero del Foggia. L’esterno francese Kevin Constant, attualmente svincolato dopo una esperienza negativa in Iran con la maglia del Tractor Sazi, potrebbe tornare in Italia. Su Instagram, infatti, ha rilasciato un messaggio importante che lo proiettano verso la formazione pugliese di Serie D: “Puoi scriverlo anche in un’intervista: io voglio venire a Foggia e sono pronto a venire. Mi hanno chiamato anche da , ma io voglio Foggia per il calore e la passione. Ma il vostro presidente dice che ha bisogno di una punta: che chiamino il mio agente, Alexander Garini, perché io voglio venire davvero. Da Palermo mi chiamano tutti i giorni”.

Una voglia forsennata di vestire la maglia dei Satanelli, che dopo il fallimento sono ripartiti dai Dilettanti. Il nuovo allenatore è Ninni Corda, che ha sostituito Amantino Mancini, dimessosi dopo una sola giornata di campionato (sconfitta a Fasano per 1-0). Constant ha 32 anni e ha concluso a maggio la sua precedente avventura iraniana. Solo 3 anni fa militava nel Bologna in Serie A, presto potrebbe militare nella quarta serie italiana.