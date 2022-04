L’ex Napoli Freddy Rincon in gravi condizioni dopo incidente stradale

L'ex calciatore ha subito un grave incidente

L'ex centrocampista della Colombia Freddy Rincon è rimasto gravemente ferito in un incidente d'auto a Cali. Il 55enne, con un passato al Napoli, è stato sottoposto a intervento chirurgico alla testa ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

Rincon, ricordato in patria per essere uno dei giocatori più iconici degli anni della Colombia di Valderrama e Asprilla, aveva disputato con la nazionale i Mondiali del 1990, 1994 e 1998. Nel 1985 il debutto nell'America de Cali prima del trasferimento in Brasile al Palmeiras. Successivamente l'approdo in Italia col Napoli nel 1994/95 dove fece 28 presenze e 7 gol. Dopo quell'annata il passaggio al Real Madrid per una stagione fino al ritorno in Sudamerca al Palmeiras, seguito dalle esperienze con Corinthians, Santos e Cruzeiro.