L’ex Nazionale belga: “Lukaku ha un unico difetto. Vi dico quale…”

Emile Mpenza ha detto la sua sulle potenzialità del centravanti dell'Inter

Redazione ITASportPress

Parlando ai microofni di Het Laatste Nieuws, Emile Mpenza, ex attaccante della Nazionale belga, ha provato ad individuare quelli che sono punti di forza ma anche di debolezza del centravanti dell'Inter e del Belgio Romelu Lukaku. Il bomber nerazzurro, eletto come il miglior giocatore in assoluto della Serie A, secondo l'ex calciatore ha un solo difetto che, se risolto, lo porterebbe a segnare una decina di gol in più ogni anno.

Mpenza e il difetto di Lukaku

"L'unica cosa su cui deve ancora lavorare Lukaku è il suo gioco aereo", ha detto Mpenza sul centravanti dell'Inter. "Lukaku ha tutto, tranne questo. Se fosse forte anche in aria, segnerebbe dieci gol in più a stagione. Non l'ha mai imparato. In tanti anni ha messo a frutto la sua forza e la sua capacità di corsa. Ma deve anche imparare a saltare".

E per imparare questo gesti tecnico, lo stesso Mpenza si candida per aiutarlo: "Può sempre venire ad Anversa o a Knokke per qualche consiglio. Anche se vorrei andare io all'Inter. Deve solo mandare un messaggio e sarò felice di saltare subito in macchina. Vorrei anche allenarmi con lui, non mi limiterei solo a lanciargli la palla".