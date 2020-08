L’ex preparatore di Maradona: “Messi non andrà all’Inter. Non è come Diego che amava l’avventura…”

Il dilemma tra chi sia più forte tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi resta sempre un tema molto caldo nell’ambiente calcistico. Non solo se si parla di tecnica ma anche di carattere. Ed è proprio questo secondo aspetto a farla da padrone nell’intervista che Fernando Signorini, storico preparatore atletico dell’ex Pibe de Oro, ha rilasciato a Fanpage.it. Il confronto tra i due argentini vede un altro punto di vista, quello relativo “alla zona di comfort”, in questo caso Barcellona, che La Pulce non vorrebbe lasciare.

Signorini: “Messi non andrà all’Inter perché non ama l’avventura come Maradona”

Signorini si è prima soffermato su Maradona e i ricordi migliori di lui: “Credo che, a dispetto di ciò che si dice sempre, il miglior anno di Diego a Napoli sia stato il primo, perché la squadra non era forte e lui fece un campionato straordinario nonostante il livello del gruppo al suo fianco. Lui e Bertoni fecero meglio a livello realizzativo di Boniek e Platini della Juventus e nel girone di ritorno il Napoli fece più punti del Verona che vinse il titolo”, ha commentato l’ex preparatore. “Diego fece un grande campionato e a partire degli anni successivi, con calciatori di un livello maggiore, divenne una squadra molto più forte e pericolosa”.

Da Diego Maradona a Lionel Messi: “La Pulce all’Inter? In Argentina nessuno pensa che Leo possa lasciare il Barcellona perché è sua casa, sta completamente immerso lì e lui è un calciatore molto familiare e non ha spirito di avventura come Diego. Non credo che uscirà dalla sua comfort-zone e comunque per lui sarebbe poco intelligente a questo punto della sua carriera, né per l’Inter né per altri club. Io credo che se il Barça migliorerà la sua squadra con qualche calciatore rimarrà lì senza dubbio“.

E ancora: “Se dovesse andare comunque in Serie A sarebbe una scossa come quella dell’arrivo di Maradona? No, assolutamente. Non sono cose paragonabili. Se lui va al Napoli o al Bari, oppure in una squadra che ha vinto poco allora sì. Ma se va all’Inter o alla Juve continuerà a vincere come ha fatto finora. Il Napoli fino a quando è arrivato Diego aveva vinto poco o nulla e dopo è diventata una squadra con un grande appeal. Lo stesso Maradona se fosse andato alla Juventus avrebbe vinto molto di più ma non sarebbe entrato bella leggenda come lo è ora”.

E in conclusione: “Se Messi e Maradona sono davvero simili o no? Hanno molti punti in comune, soprattutto nel gioco, ma a differenziarli maggiormente è il carattere: Diego era un leader carismatico, un ribelle difficile da gestire, mentre Leo ha altre origini e ha un temperamento meno esplosivo ma negli ultimi due anni ha mostrato un atteggiamento diverso e sta portando avanti un processo di maturazione che Maradona fece molto prima di lui per necessità”, ha concluso Signorini.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE