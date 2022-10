L’ex Sampdoria Thorsby: “Mai al Psg, Manchester CIty o Newcastle perché…”

Le parole del calciatore norvegese ora all'Union Berlino.

Redazione ITASportPress

In Italia ed in particolare alla Sampdoria lo ricordano con grande affetto. Parliamo di Morten Thorsby, centrocampista norvegese passato all'Union Berlino questa estate nella sessione di mercato estiva. Di lui, oltre che che della chioma bionda, ci si ricorda per le abitudini ambientaliste e per la continua lotta a proteggere la terra.

Per questa ragione, in realtà, non stupiscono anche alcune parole in merito al calcio e all'idea che il norvegese ha di alcuni club come Psg, Newcastle e Manchester City.

Il sito Aftenposten, infatti, riporta alcune dichiarazioni di Thorsby in merito ad un ipotetico trasferimento nei tre club prima citati: "Se ci andrei o se ci sarei andato? No, non ci sarei mai andato, è una questione di principio. Abbiamo bisogno del calcio, perché ha una grande influenza. È un fenomeno, più grande dello sport come lo intendiamo. Noi calciatori dobbiamo usare il potere che esiste nel calcio. I giocatori di calcio hanno enormi opportunità di influenza, siamo dei modelli".

Da capire cosa ci sia dietro queste parole ma sembra una critica in merito all'utilizzo di denaro di questi potenti club supportati dal potenze arabe o simili.