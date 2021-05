L’ex vice di Mourinho Villas-Boas debutta nel Rally del Portogallo

Chissà se le strade di Portogallo sapranno dare soddisfazioni al team di Villas-Boas

Nel giorno di José Mourinho nuovo allenatore della Roma, fa notizia anche il debutto nel campionato del mondo di Rally del suo ex vice allenatore André Villas-Boas. L'ex Zenit correrà sul circuito sconnesso del Portogallo tra poche settimane. L'ultima avventura calcistica del tecnico 43enne è stata sulla panchina del Marsiglia a marzo scorso. Una esperienza non certamente positiva finita con la sassaiola dei tifosi contro società, squadra e allenatore. Nel rally in terra portoghese, Villas-Boas guiderà la Citroen C3 nel WRC-3 World Rally Championship. Nella sua precedente esperienza Villas-Boas ha gareggiato nel Rally Dakar nel 2018. Prima volta traumatica visto che la sua avventura si concluse solamente alla quarta tappa: la sua Toyota urtò una collina di sabbia e il portoghese fu ricoverato in ospedale fortunatamente senza conseguenza ma solo un forte mal di schiena. L'incidente costrinse Villa-Boas al ritiro tornando dopo sulla panchina. Ora ci riprova in una terra amica e spera che possano arrivare risultati migliori di quelli del calcio.