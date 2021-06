Libri, “Inter per semper” 40 nerazzurri raccontati in rima

Con la prefazione di Massimo Moratti, che sottolinea: «È un libro che ogni interista deve avere. E io i libri sull’Inter li ho letti tutti.»

Quaranta componimenti, uno per ogni trofeo conquistato dall’Inter nella sua storia. I personaggi di oggi e di ieri raccontati da Mattia Todisco rigorosamente in rima, in un percorso arricchito dalle caricature di Michelangelo Manente, con tanti aneddoti più e meno noti. Si parte con Antonio Conte, si finisce con... Lionel Messi. Tra campioni, dirigenti, bandiere, emozioni. Con la prefazione di Massimo Moratti, che sottolinea: «È un libro che ogni interista deve avere. E io i libri sull’Inter li ho letti tutti.»

Mattia Todisco nasce a Manduria, in Puglia, nel 1982. Appassionato di sport, segue l’Inter da sempre come tifoso e da quindici anni come giornalista. Ha lavorato per radio, tv, carta stampata e agenzie di stampa tra le più importanti in Italia. Oggi collabora per Il Giorno, Mi-Tomorrow, Radio Sportiva, FcInterNews e Libridisport. Ha pubblicato in formato eBook Il Lustro dell’Inter (2010) e Nella testa del capitano (2020).

Michelangelo Manente nasce a Molfetta (BA) nel 1978. Appassionato da sempre di linguaggio visuale, scopre di avere una vena ironica approcciandosi a caricature e vignette, iniziando a scarabocchiare sui banchi di scuola per poi arrivare a “spixellare” sui moderni device digitali. “Pentito” informatico, si evolve come grafico, vignettista e illustratore per aziende e istituzioni tra cui Snai, Gli Autogol, TopCalcio24, Mon- dadori, Wacom, Mi-Tomorrow. Le sue performance cross-mediali diventano “reali” durante eventi live-social in contesti aziendali, fieristici, televisivi e istituzionali. Il suo motto è “faccio le facce”.

