Libri – Lettere da Liverpool: le gesta di molti protagonisti in maglia rossa

Lettere da Liverpool è il racconto di una storia sportiva unica e irripetibile quale quella del Liverpool Fc intrecciata con la storia culturale e politica della città e dei personaggi che l’hanno attraversata. Non è un racconto cronologico: in undici capitoli si snodano le partite, le gesta di molti protagonisti in maglia rossa e gli eventi di un luogo che, con la sua musica, i Beatles, e la lotta operaia, ha è stato protagonista assoluto della storia contemporanea.

In un momento magico per il Liverpool FC (vincitore dell’ultima Champions League e in lotta per vincere la Premier League a distanza di 30 anni), questo libro esce nel momento giusto per i tanti tifosi e simpatizzanti “Reds” in Italia. Il libro è supportato dal Official Liverpool FC Supporters Club Italy, di cui il presidente Nunzio Esposito ne ha scritto l’introduzione. L’introduzione al libro è a cura di Nicola Roggero (giornalista Sky Sport e uno dei massimi esperti italiani di calcio inglese)

L’autore: Stefano Ravaglia (1985) è giornalista sportivo e scrive di calcio. Ha esordito con il suo primo libro nel 2016, Il pallone con i pentagoni, per l’editore Urbone Publushing, specializzato in letteratura sportiva, con cui ha pubblicato anche la sua seconda opera sempre a tema calcistico Dietro la porta, dove racconta la sua esperienza di tifoso negli stadi. Ha frequentato corsi di scrittura creativa sotto la guida di Gianluca Morozzi.

