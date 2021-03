Libri, Storie di uomini e di calcio nel ricordo di Boban, calciatore simbolo di protesta politica

Può un calcio sferrato da Zvonimir Boban, capitano della Dinamo Zagabria, ad un poliziotto che stava picchiando un tifoso croato, avere un impatto mondiale divenendo, in modo più ampio, simbolo di protesta politica?

In questo libro le storie degli uomini, in particolare di alcuni straordinari calciatori, vengono calate all’interno di eventi storici estesi in senso mondiale, essendo il calcio, uno sport, non solo nazionale. Vite di alcuni giocatori, analizzate dall’autore dentro contesti socio-politici ed etico-religiosi ai quali appartengono, dipingendo squarci di una tela sul panorama universale calcistico.

Si comprende in questo breve trattato quanta risonanza abbia uno sport che ha così tanto seguito umano, una bomba atomica devastante o una potenza mediatica più produttiva se usata per giusti fini umanitari ludici, etici, politici, economici.

AUTORE – Gianluca Ferri nasce ad Atri (TE) il 19 aprile del 1991 ma vive la sua giovinezza a Roseto degli Abruzzi, dove cresce a pane e pallone. È guardando le partite in televisione che oltre ad appassionarsi sempre più a questo sport, Gianluca comprende l’importanza di raccontare il calcio. Finita la scuola, si trasferisce a Bologna dove frequenta la facoltà di ingegneria ed allo stesso tempo inizia a scrivere su blog di stampo calcistico. Dopo aver raggiunto la laurea, Gianluca inizia la sua carriera lavorativa ma non abbandona la sua passione: decide quindi di raccontare storie di personaggi dimenticati dai libri di storia del calcio, così da onorarli dandogli, finalmente, la considerazione che meritano.

E lo realizza con questo libro esordio: Storie di uomini e di calcio editore Il Gruppo Albatros il Filo