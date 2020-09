Lichtsteiner, dal calcio alle racchette: gioca a tennis e chiede aiuto a Federer

Ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal mondo del calcio nel mese di agosto. Adesso Stephan Lichtsteiner si gode qualche momento di libertà e relax senza dimenticare di tenersi in forma. In che modo? Beh, pare giocando a tennis anche se i risultati non sembrano essere dei migliori.

Lichtsteiner: richiesta d’aiuto a Federer

Nel suo futuro, possibile un ruolo dirigenziale o da allenatore nel calcio, ma per l’ex esterno svizzero anche della Juventus, non è da escludere un impiego in un altro sport. Infatti, come mostrato dal diretto interessato, Lichtsteiner ha grande passione per il tennis nonostante i risultati non siano ottimali.

Sul proprio profilo Twitter, infatti, ecco un messaggio emblematico: “Roger, Roger, Mayday, mayday. Ho bisogno del tuo aiuto”, ha scritto Lichtsteiner accompagnando una sua foto con una racchetta e il punteggio di una partita. Il richiamo sembra proprio al noto campione, suo connazionale, Federer al quale l’ex esterno sta chiedendo aiuto per qualche lezione privata.

Riuscirà a migliorare? Con l’aiuto del tennista qualche passo avanti siamo sicuri che sarà in grado di compierlo…

