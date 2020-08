Lichtsteiner si ritira, il videomessaggio dell’ex Lazio e Juventus: “Preso decisione…”

Stephan Lichsteiner dice basta col calcio giocato a 36 anni. La notizia sembra essere nell’aria da tempo, almeno da quando lo svizzero aveva detto addio all’Arsenal e poi all’Augsburg. Adesso, però, tutto è diventato ufficiale. Attraverso un videomessaggio pubblicato su i canali ufficiale e social della Nazionale svizzera, l’esterno ex anche di Lazio e Juventus ha confermato la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo.

Lichsteiner si ritira: l’annuncio con un videomessaggio

“Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato”, ha detto Lichtsteiner. “Con questo video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino fatto insieme, partendo dal Grasshoppers, poi il Lille, la Lazio, la Juventus, l’Arsenal, per finire con l’Augsburg. E ovviamente i tanti anni con la Nazionale. Quindi grazie mille per tutto. Ogni tanto mi farò sentire. Un abbraccio, vi voglio bene”.

