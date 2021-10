L’Ifab valuta di rendere permanenti le 5 sostituzioni. No all’intervallo più lungo

L'ente che decide le regole del calcio sta valutando diverse novità

"Nel maggio 2021, a causa degli effetti in corso della pandemia di Covid-19 sul calcio globale, il Consiglio di amministrazione dell'Ifab ha approvato un'ulteriore estensione dell'emendamento temporaneo (introdotto a maggio 2020) dando a tutte le principali competizioni nazionali e internazionali programmate per essere completate entro il 31 dicembre 2022 la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque sostituti", si legge nella nota. "A seguito di una serie di richieste da parte di confederazioni, associazioni, leghe e altre parti interessate, per l'introduzione permanente di questa opzione nelle regole del gioco (edizione 2022/23), FAP-TAP (i comitati consultivi tecnici e calcistici dell'Ifab, ndr) ha raccomandato che le competizioni dovrebbero essere in grado di decidere di aumentare il numero di sostituti in base alle esigenze del loro ambiente calcistico, mentre l'attuale numero di opportunità di sostituzione (più l'intervallo) dovrebbe rimanere lo stesso".