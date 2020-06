Ligue 1, Consiglio di stato riammette Tolosa e Amiens e dà speranza a club italiani di C e D

Colpo di scena in Francia dove il massimo campionato di calcio è stato fermato dalla federcalcio per Covid. La Ligue 1 non riprende, ma la prossima stagione rischia di disputarsi a 22 squadre. È quanto si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato accogliendo il ricorso di Tolosa e Amiens, retrocesse in seguito alla sospensione del campionato a fine aprile, nonostante mancassero ancora dieci giornate. La sentenza della massima autorità amministrativa smonta quindi in parte la procedura adottata dalla Lega, dopo che il governo, in piena pandemia, si era espresso per fermare definitivamente il campionato di calcio. Indicazione subito accolta dalla Federcalcio e poi avallata dal consiglio di amministrazione della Lega, costretto però ora a modificare tutto. Di fatto, per il Consiglio di Stato, alla luce degli eventi che hanno portato a fermare la competizione, va ridiscussa la convenzione che regola lo svolgimento della Ligue 1, senza escludere la possibilità di iscrizione per 22 squadre. Lo riporta Gazzetta.it. Questa sentenza di un paese europeo dà fiato alle speranze di club italiani che sono stati retrocessi a tavolino per Covid. In Serie C e in Serie D molti club retrocessi hanno fatto ricorso per le decisioni delle rispettive leghe. La decisione di ieri del Consiglio federale potrebbe non reggere il vaglio dei tribunali. Le linee guida dell’Uefa fanno riferimento a ciò che si è verificato sul campo ovvero al criterio del merito sportivo che necessariamente dovrà prevalere per evitare che siano assunte decisioni tali da pregiudicare una squadra piuttosto che un’altra.