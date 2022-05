L’incredibile storia di Messi e della maglia del Newell’s indossata per Maradona

Messi dopo la morte di Maradona ha indossato la maglia numero 10 del Newell's Old Boys come omaggio al Diez

Leo Messi ha raccontato una storia inedita su Diego Maradona e la maglia indossata per il Diez. Un fatto accaduto dopo qualche giorno dalla morte del Pibe de Oro esattamente sabato 28 novembre 2020. «Ero a letto con Antonella (la moglie ndr.) e le dicevo: 'Devo fare qualcosa per Diego, devo fare qualcosa...'. Ho pensato di rovistare nel museo, dove sono custoditi i trofei e le magliette della nazionale ma niente", ha raccontato Messi. Finché non è arrivato un momento di totale ispirazione "E' stato Diego che mi ha illuminato. Sono andato in una stanza sopra l'abitazione e c'è una porticina sempre chiusa, dove mettiamo alcune cose. Era appena aperta. C'era una sedia e sopra appoggiata la maglia del Newell's Old Boys, la numero 10. Sono entrato e l'ho presa. Quella porta è sempre chiusa e non so davvero cosa ci stesse facendo la maglietta lì, né mi ricordavo di averla. È stato incredibile , ha detto Messi che il giorno dopo si è presentato in campo nel match contro l'Osasuna con la maglia n.10 del Newell's Old Boys e quando ha segnato ha alzato le braccia alzate al cielo dedicando così a Diego Armando Maradona la rete segnata togliendosi la divisa blaugrana per esporre quella della squadra argentina nella quale hanno militato sia lui (settore giovanile) che il Diez. Messi ha aggiunto: "In quel periodo non avevo segnato molti gol ma segnai e dopo l'esultanza con i compagni aspettai il momento di rimanere solo e mostrare la maglia".