Lindelof si improvvisa “poliziotto”: sventa rapina e fa arrestare il ladro

Victor Lindelof eroe per un giorno. Il centrale difensivo del Manchester United si è reso protagonista in Patria. Il calciatore, come riporta Aftonbladet, avrebbe sventato una rapina ai danni di un’anziana signora in Svezia. Non solo. Avrebbe fermato il ladro fino all’arrivo delle autorità.

Lindelof: eroe poliziotto

Il difensore è stato abile e pronto ad intervenire in una situazione di pericolo per la signora anziana. Lindelof, infatti, avrebbe visto un individuo rubare la borsa della donna di 90 anni nella cittadina svedese di Vasteras e sarebbe subito intervenuto rincorrendo il ladro nonostante questo fosse in bicicletta. Il calciatore lo avrebbe bloccato a terra fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul suo blog personale, la moglie del difensore del Manchester United Maja ha confermato i fatti: “Victor sente di aver fatto quello che chiunque altro avrebbe fatto in quella situazione“. Complimenti per il coraggio!

