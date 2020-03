L’indiscrezione sulla decisione della Uefa: chiederà assegnazione titolo alla prima in classifica se si sospendono i campionati

Con ogni probabilità, oggi la Uefa e i rappresentanti delle varie federazioni di calcio decideranno il futuro di questo sport a margine dell’emergenza coronavirus. Difficile pensare alle date di ripresa, più probabile prendere delle decisioni in merito alla possibile sospensione.

Ecco allora che AS, manda la sua indiscrezione e afferma che l’Uefa chiederà alle singole leghe l’assegnazione del titolo alla prima in classifica. Gran parte dei campionati europei sono fermi a causa della pandemia del Covid-19 che ha colpito il mondo e il dubbio che molti si pongono è se ci sarà il tempo per concluderli. E, nel caso, come verranno conclusi. L’idea della Uefa è quella di uniformare tutti i campionati e avere una linea comune.

La proposta che Ceferin, numero uno della Uefa, dovrebbe proporre potrebbe essere quella di assegnare il titolo di campione alla squadra che attualmente è prima in classifica. Oppure, ipoteticamente, che lo sarà quando la sospensione diventerà definitiva e non provvisoria, come è ora. In Italia, dunque, scudetto alla Juventus. In Inghilterra al Liverpool e in Spagna al Barcellona. Vedremo cosa sarà deciso quest’oggi. Come riporta Goal, nella storia, esiste un solo precedente: il Partizan Belgrado nel 1999, quando il campionato serbo fu fermato a causa della guerra.