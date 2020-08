Lineker e il futuro di Messi: “Sarebbe triste vedere sua carriera terminare al Barcellona”

Uno dei temi più importanti di questo momento a livello calcistico è senza dubbio il futuro di Lionel Messi. La Pulce argentina del Barcellona potrebbe dire addio al club blaugrana dopo una vita trascorsa in Catalogna. Tanti i rumors sul suo conto e tanti protagonisti del mondo del pallone che avrebbero piacere a vederlo con un’altra maglia. Tra questi, anche la leggenda del calcio inglese Gary Lineker che ha detto la sua ai microfoni di TalkSport.

Lineker: “Sarebbe triste vedere Messi finire carriera a Barcellona”

“Sarebbbe triste se lasciasse Barcellona ma allo stesso tempo sarebbe triste vederlo in una squadra ordinaria e non all’altezza delle sue qualità nel finale di carriera”, ha commentato Lineker. “Gli rimangono ancora un paio d’anni di livello e vederlo in una squadra ordinaria sarebbe davvero triste. Immaginate se dovesse andare al Manchester City dove c’è Guardiola. Se i Citizens vogliono ingrandire il loro brand, chi meglio di un giocatore che è un simbolo e ha milioni di fan nel mondo? Io lo prenderei subito”.

