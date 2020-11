Lineker e l’ultimo incontro con Maradona: “Quella battuta sulle palline del sorteggio…”

Risale al sorteggio del Mondiale 2018 l’ultimo incontro tra Gary Lineker e Diego Armando Maradona e l’ex calciatore inglese, ora conduttore e commentatore tv, parlando a talkSPORT ha voluto ricordare quali siano state le loro parole in quella giornata rivelando un simpaticissimo siparietto andato in scena relativamente alle… “palline” con i nomi delle squadre.

Lineker e la battuta di Maradona

“Diego aveva un grande senso dell’umorismo. L’ultima volta che l’ho visto è stato al sorteggio della Coppa del Mondo 2018 a Mosca”, ha esordito Lineker. “Abbiamo concluso l’evento e ho scherzato su quanto professionalmente avesse gestito le palline del sorteggio, dicendogli che era bravo con le mani. Mi ha detto che era davvero divertente. Ma seriamente, è stata una presentazione piuttosto complicata. Alla fine Diego è venuto da me e mi ha detto: ‘Gary, Gary, è stato fantastico, hai fatto un lavoro fantastico. Sai, Gary, eri bravo come calciatore, ma come presentatore… Se fossi stato bravo nel calcio come nell’ospitare eventi come questo, saresti potuto essere bravo quasi quanto me!‘. E io all’epoca risposi solo: ‘Grazie, Diego'”.