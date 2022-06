Lineker: “Ho subito abusi razzisti da compagni per via della mia pelle scura”

"Se non fossi stato bravo nello sport, la vita sarebbe stata molto diversa per me e penso che sarei stato vittima di bullismo a scuola". Sono queste alcune delle rivelazioni decisamente choc che arrivano dall'ex storico calciatore Gary Lineker . A riportarle è Marca che fa riferimento all'intervista dell'inglese al podcast "High Performance".

RACCONTO - "Quando ero piccolo ero un po' un emarginato. Ero piccolo, sfigato, di pelle scura e ho subito abusi razzisti anche se sono inglese come chiunque altro", ha spiegato Lineker. Il leggendario attaccante ha rivelato di essere stato vittima di abusi razzisti anche da calciatore da parte di alcuni suoi colleghi: "Non farei mai i loro nomi ma anche nel calcio professionistico ho subito quelle molestie un paio di volte, ma ripeto, non direi mai i nomi". E ancora: "Ho sofferto di quel tipo di sciocchezze ed è stato un po' strano. Altre persone potrebbero non essere in grado di gestire queste situazioni". Sul come ha superato il tutto: "Credo sia stata importante la mia forza mentale. Ho sempre avuto forza. Non mi ha mai colpito davvero tutto ciò".