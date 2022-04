Lineker, ironia social sulla… giacca di Mourinho in Leicester-Roma

Siparietto social dell'ex giocatore sull'outfit scelto dal mister della Roma

Per lui è diventata ormai un'abitudine commentare le partite via social. Anche Leicester-Roma di Conference League non è stata da meno per l'ex attaccante Gary Lineker. L'inglese si è trovato simpaticamente a mandare qualche messaggio su Twitter durante la partita tra la formazione di Rodgers e quella di Mourinho. In modo particolare, è stato divertente il tweet sull'outfit del manager portoghese.