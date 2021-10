Lineker: “Messi gioca un altro sport rispetto a Cristiano Ronaldo”

Lineker spiega a Marca il perchè della sua dichiarazione

L'ex giocatore della nazionale inglese Gary Lineker ha elogiato Lionel Messi e ha spiegato la sua superiorità rispetto a Cristiano Ronaldo, al quotidiano spagnolo Marca. "Messi, insieme al grande Maradona, gioca un altro sport rispetto all'attaccante dello United. Sono due argentini è vero, ma il motivo è semplice: amo il calcio e quello che hanno dato loro a questo gioco, nessuno è riuscito a darlo. Senza paragonarli, entrambi hanno fatto cose che gli altri comuni mortali non possono nemmeno immaginare. C'erano altri grandi in passato, come il Fenomeno Ronaldo per esempio, ma sia il brasiliano che il portoghese li considero grandi marcatori. Diego ha fatto in ogni partita, due o tre cose che nè io e nè nessuno può fare o ha fatto in un'intera carriera. Lo stesso discorso vale per Leo Messi" ha affermato Lineker.