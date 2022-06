Lineker: “Messi? Il migliore ma fare paragoni col passato…”

Probabilmente il mondo del calcio si sta preparando per una nuova era di campioni. La crescita di Mbappé, l'ulteriore esplosione che tutti si attendono da Haaland, e magari anche la conferma a livelli top di Vinicius, e chissà chi altro potrà inserirsi nei prossimi anni. Per questo è stato tempo di "bilanci" per Gary Lineker che parlando di chi, negli ultimi 10 anni, ha fatto la differenza, ovvero Lionel Messi,ha voluto esprimere il suo giudizio rispondendo ai fan su Twitter.