Lineker: “Mi piacerebbe vedere Mondiale ogni due anni”

Il commento dell'ex giocatore sull'ipotesi di una Coppa del Mondo ogni due anni

FAVOREVOLE - "So di andare controcorrente, ma mi piacerebbe vedere il Mondiale ogni due anni. Odio le estati in cui non ci sono tornei importanti, penso che sia noioso", ha detto Lineker. "L'unico motivo per cui pensiamo che il Mondiale vada bene ogni quattro anni è perché è sempre stato così, come una sorta di abitudine". E ancora: "La gente dice che forse è meglio se non si giochi così spesso, allora a questo punto giochiamolo dopo dieci anni", ha aggiunto in tono sarcastico. "Ad ogni modo dubito che questo ipotesi andrà in porto, ma nel caso mi piacerebbe proprio vedere un Mondiale ogni due anni e un Europeo ogni due anni".