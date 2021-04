Lineker non fa sconti: “Vorrei che Var facesse stessa fine della Superlega…”

Duro parere dell'ex giocatore

Ancora un gol e ancora l'ennesimo controllo del Var prima di poter capire se e quanto esultare. Gary Lineker è stufo di vedere questa situazione e anche in occasione della sfida tra il Leicester e il West Bromwich coglie l'occasione per chiedere di eliminare la Video-Assistant Referee.

L'ex calciatore inglese, commentando il gol dell'attaccante del Leicester Jamie Vardy nella sfida di Premier League della 32a giornata, si è espresso con un messaggio emblematico via social. Sul proprio profilo Twitter, infatti, Lineker ha scritto: "Vardy è tornato. Jamie segna dopo una brillante combinazione. Tuttavia, ora è molto difficile celebrare pienamente i gol quando c'è il VAR. Vorrei che questo andasse nella stessa direzione della Super League europea". Il riferimento è appunto a cosa accaduto per la Superlega creatasi nelle scorse ore e quasi subito "abolita" dopo le tante polemiche.

Lineker non è nuovo a certi pensieri in merito alla moviola. Già in passato aveva commentato: "Sicuramente il Var non aiuta i giudici, ma li mette in una luce peggiore. Sarebbe fantastico se fosse abbandonato. Certo, questo non accadrà, ma il calcio è peggiorato a causa del Var".