Lineker: “Pallone d’Oro non viene assegnato al miglior calciatore altrimenti lo vincerebbe sempre Messi”

Gary Lineker è innamorato calcisticamente parlando di Lionel Messi. Durante un’intervista esclusiva a Givemesport, l’ex attaccante dell’Inghilterra ha condiviso i suoi pensieri su chi vincerà il Pallone d’Oro 2019 un premio che per il commentatore di Bt Sport non conta così tanto. “Se il Pallone d’Oro venisse assegnato al miglior giocatore dell’anno lo vincerebbe sempre Messi. Negli anni precedenti, il premio è stato assegnato a un giocatore che ha vinto la Champions League nello stesso anno solare. È il caso di Cristiano Ronaldo nel 2016 e 2017 e Luka Modric nel 2018. Essere eletto miglior giocatore dell’anno è diventato troppo importante anche se non lo considero una cosa seria”