Lineker: “Var ridicolo: risucchia la vita della partita e diluisce la gioia del gol”

Non tutti sono d’accordo con l’uso della tecnologia nel calcio. Il Var divide tra chi è favorevole a questo supporto tecnologico ma è folto il partito di chi invece non lo accetta. L’ex attaccante dell’Inghilterra e ora commentatore popolare ed esperto della televisione britannica, Gary Lineker ha criticato il VAR (Video Referee Assistance System) per le pause lunghe che impediscono anche alle squadre di celebrare adeguatamente un gol. Lineker che di esultanze ne ha fatte parecchie durante la sua carriera con la Nazionale dei tre leoni e con i suoi club dove ha militato, ha un pensiero ben chiaro sulla tecnologia: “È incredibile quanto sia diventato ridicolo il VAR. Non tanto a causa dei numerosi errori, ma per il fatto che risucchia la vita alla partita. La gioia di celebrare un gol che rende il calcio così speciale è ora completamente diluita”, ha twittato Lineker.