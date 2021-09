Lingard, bentornato speciale a CR7: doppietta ed esultanza col “SIUUU”

L'attaccante a segno con l'Inghilterra e celebra le reti come Cristiano Ronaldo, suo nuovo compagno al Manchester United

Mancava nel tabellino marcatori dell' Inghilterra dal 2018 e allora Jesse Lingard ha deciso di fare le cose in grande. Contro Andorra, l'attaccante del Manchester United ha optato per ben 2 gol e anche un assist nel 4-0 finale dei suoi.

La sfida, ed in particolare le esultanze dopo le reti, è stata anche il modo di dare il "bentornato" in Red Devils a Cristiano Ronaldo. Vedere per credere i festeggiamenti speciali che lo stesso Lingard ha attuato a Wembley. Il giovane calciatore inglese ha esultato per il ritorno al gol con la maglia della Nazionale imitando proprio lo stile di CR7: salto in alto e "SIUUU" a gran voce.