Lingard, tra calcio e… pallacanestro: “Cristiano Ronaldo come Jordan. Lukaku e Pogba si sarebbero divertiti in NBA…”

Jesse Lingard si racconta e, curiosamente, si diverte a fare un parallelo tra calcio e pallacanestro. Intervistato da Sky Sports, l’attaccante del Manchester United ha parlato anche delle stelle di Juventus e Inter, Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku ma anche di Paul Pogba e di come si sarebbero trovati a giocare… in NBA.

Lingard: “CR7 come Jordan”

“Cristiano Ronaldo ha raggiunto notevoli risultati nella sua carriera. Ha giocato in molti club e ha vinto molti trofei. Sono convinto che sia una vera icona del calcio, credo di poter tranquillamente affermare che sia il Michael Jordan del calcio”, ha detto Lingard che poi ha raccontato: “Quando Ronaldo è arrivato al Manchester United io avevo 11 o 12 anni. Abbiamo creato molti DVD con delle clip in cui lui ci ha insegnato molti trucchi e abilità, è stato grandioso. Quando l’ho visto per la prima volta CR7 era giovane e piuttosto esile rispetto ad ora. Ci ho giocato contro diverse volte. Mi ricordo che c’era stata una partita non della stagione in cui ha giocato e ha fatto vedere subito le sue doti. Incredibile la sua qualità”.

Da Cristiano Ronaldo a Romelu Lukaku e Pogba, il parallelo di Lingard continua: “Il basket ha degli aspetti tattici e modalità di gioco diverse dal calcio ma come singolo giocatore ti puoi mettere in gioco. Alcuni sono più piccoli ma agili e possono fare bene per la loro squadra, quindi in un certo senso è simile al calcio. Una volta, quando Lukaku era al Manchester United mi ricordo che si era appassionato molto al basket. Era a Miami con Pogba e giocavano molto spesso. Ecco, credo che loro due si sarebbero divertiti in NBA…”.

