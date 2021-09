Lino Banfi: “Il mio “porca p***ena” non è volgare e fa solo ridere”

L'attore pugliese torna sulla polemica che l'ha coinvolto qualche tempo fa

Qualche giorno fa la Tim ha sostituito lo spot di Lino Banfi perchè il Moige lo ha ritenuto offensivo. L'attore pugliese ha detto: "Non capisco queste polemiche sull'espressione 'porca pu....ena' nel mio spot pubblicitario. E' un gioco, fa ridere, per noi pugliesi è come 'ostrega' per un veneto, non c'è volgarità". Cosi' Lino Banfi commenta in una intervista con Chi (in edicola da mercoledì 8 settembre) l'attacco ricevuto per lo spot televisivo sostituito con l'aggiunta del ct Mancini. Nella pubblicità Banfi riprendeva il personaggio dell'allenatore Oronzo Canà, utilizzando la colorita espressione pugliese diventata anche il portafortuna della nazionale italiana campione d'Europa e uno dei tormentoni dell'estate 2021.