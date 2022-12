L’Inter ha un piano per far suo Marcus Thuram: la mossa nel 2023

L' Inter fa sul serio per Marcus Thuram . Dopo aver incontrato in Qatar l'entourage dell'attaccante francese, rappresentato dall'agenzia Sport Cover, la dirigenza nerazzurra è pronta formalizzare l'offerta.

La mossa per il 2023 sarà, appunto, la seguente. Per convincere il calciatore, che si libererà a parametro zero a giugno dal Borussia Monchengladbach, secondo Sportmediaset sarebbe pronto un contratto da 5 milioni di euro a stagione per cinque anni. Marotta e Ausilio vogliono fare in fretta per anticipare la forte concorrenza. Si parla, infatti, anche di Newcastle e del Bayern Monaco a caccia del giovane giocatore. Saranno fondamentali i primi giorni del 2023.