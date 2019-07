L’Inter lo scarta, mezza Europa su Cedric

Quattro presenze totali non sono bastate a Cedric Soares per convincere l’Inter a riscattarlo dal Southampton. I nerazzurri avevano fatto arrivare il portoghese a gennaio per sostituire Vrsaljko, condizionato dai troppi infortuni, ma Soares non è riuscito a convincere la società ed ha fatto ritorno in Inghilterra.

Solo momentaneamente, però, perché sul campione d’Europa 2016 con il Portogallo si è scatenato a sorpresa l’interesse delle big d’Europa.

A lui pensano infatti il Monaco, ma soprattutto l’Arsenal, che deve sostituire Stephan Lichtsteiner, e, secondo quanto il quotidiano lusitano ‘Diario de Noticias’ il Paris Saint-Germain, alle prese con il mancato rinnovo dei Dani Alves, che sembra diretto verso il Manchester City.