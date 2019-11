L’Inter spara alto per Skriniar: il Barcellona si ritira, ma punta un altro gioiello nerazzurro

Prima lo scontro diretto in Champions, vinto a fatica e in rimonta dai catalani in casa in attesa del ritorno a San Siro fissato per il, poi le trattative di mercato.

Nella sofferta notte del Camp Nou i dirigenti del Barcellona hanno individuato nella rosa dell’Inter due possibili rinforzi in vista del prossimo mercato: Milan Skriniar e Stefano Sensi, ritenuti adatti per ringiovanire i reparti di difesa e centrocampo.

Gli scenari sono però diversi, perché mentre per il centrocampista si è ancora ai sondaggi preliminari, vista la notizia riportata da SportMediaset del blitz in Catalogna dell’agente dell’ex Sassuolo, Giuseppe Riso, per prendere atto formalmente dell’interesse del Barça, per Skriniar l’Inter ha sparato alto chiedendo 70 milioni per la cessione del centrale slovacco.

Secondo il Mundo Deportivo i campioni di Spagna si sono defilati dopo aver ricevuto questa richiesta e sarebbero pronti a rivolgere altrove le proprie attenzioni.