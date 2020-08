Lione, Garcia avvisa la Juventus: “Vogliamo i quarti di finale…”

Una sconfitta arrivata solamente ai rigori contro il più quotato Psg sembra poter essere il modo giusto per arrivare alla sfida di Champions League contro la Juventus. Ne è sicuro Rudi Garcia, allenatore del Lione, che dopo la partita di Coupe de la Ligue ha parlato ai media francesi riguardo anche le sfide future: la partita contro i bianconeri in particolare.

Garcia: “Pronti per la Juventus. Vogliamo i quarti di finale”

“Perdere solo ai rigori con il Psg è la dimostrazione che abbiamo fatto una bella partita. Potevamo fare meglio, ma loro hanno fatto la differenza su un esercizio tecnico”, ha detto Garcia. “Sicuramente avremmo potuto segnare prima, in Champions League bisogna essere più efficaci in attacco, ma penso che questa gara contro il Psg sia una buona base di lavoro per affrontare la Juventus. Quello che abbiamo fatto di positivo ci serve per qualificarci i quarti di Champions che è il nostro obiettivo. Contro il Psg, ho visto l’atteggiamento giusto, una buona organizzazione di gioco contro una squadra che è stata costruita per vincere la Champions. Questo ci dà fiducia per affrontare la Juventus. Noi fuori dall’Europa? Ne parliamo a fine Champions”.

