Lione, il presidente ammette: “Sarri? Come Guardiola e Klopp. Provai a prenderlo in passato”

Ancora una settimana, poi sarà confronto in Champions League tra Lione e Juventus. A parlare del match, ma anche di Maurizio Sarri, è stato il presidente del Lione, Jean Michel Aulas, ai microfoni di Tuttosport svelando un retroscena di calciomercato legato proprio al tecnico toscano e alla grande ammirazione nei suoi confronti.

RETROSCENA – “Lo metto al livello di Guardiola, Klopp, dei migliori”, ha detto Aulas su Sarri. “Al Chelsea ha fatto un super lavoro, ma io lo stimo dai tempi di Empoli, prima che andasse al Napoli, provai a portarlo a Lione. Non parlai direttamente con lui ma con un agente. Garcia è bravissimo, in questo momento è penalizzato a livello di immagine dai media francesi”. Vedremo se basteranno i complimenti per rendere più dolce il confronto con i bianconeri in coppa…