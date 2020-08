Lione, Rudi Garcia: “Dobbiamo trasformare il percorso fatto in Champions in nuove emozioni”

Il Lione di Rudi Garcia si appresta a sfidare il Dijon in Ligue1. L’ex tecnico della Roma è voluto tornare sulla grande Champions League disputata dai francesi, arrivati fino alle semifinali ed eliminati dal Bayern Monaco, poi diventato campione.

LE PAROLE DI GARCIA

“Dobbiamo ripartire dalle grandi emozioni vissute a Lisbona, tutto il percorso fatto in Champions e le sensazioni raccolte durante questa esperienza dovranno tornarci utili per creare emozioni nuove. Venerdì inizia il nostro campionato, quello che possiamo considerare in qualche modo la nostra routine”. Queste le parole di Rudi Garcia tradotte da Tmw.