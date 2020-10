Lippi annuncia: “Basta allenare, ho chiuso definitivamente. Sulla Champions…”

Marcello Lippi dice ufficialmente basta al ruolo di allenatore che per tanti anni lo ha visto trionfare con club e Nazionali. L’ex ct azzurro, campione del mondo nel 2006, ha parlato a Radio Sportiva di diversi temi caldi del calcio nostrano ma ha voluto anche precisare la sua situazione personale comunicando la scelta di fermarsi, almeno come mister.

Lippi: “Ho chiuso definitivamente col ruolo di allenatore”

“Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore“, ha esordito Lippi parlando del suo momento personale. “Credo sia giusto così. Basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, vediamo. Ma fino a primavera niente”. E poi sulle tematiche calde del mondo del pallone, soprattutto in ottica campionato italiano e Champions League: “La Juventus ha giocato un discreto calcio nonostante l’assenza dei suoi migliori giocatori. Situazione Dybala? Se sta bene fisicamente è imprescindibile. Per la Champions ci vogliono 3 o 4 giocatori di alto livello”. E sull’Inter: “La rosa è abbastanza lunga e anche nei 5 cambi non tutte sono attrezzate con giocatori così. Date le assenze, il pareggio ci poteva stare in una situazione così problematica. Conte ha dovuto inventarsi il reparto difensivo. Il primo turno mi sembra felice per le squadre italiane, si sono comportate tutte bene e senza lamentarsi”.