Lippi annuncia: “Non voglio più allenare, specialmente in Italia”

“Non ho nessuna voglia di tornare in panchina di un club, non lo farò mai più. Per di più in Italia”. Marcello Lippi non usa mezzi termini per spiegare quale sarà il suo immediato futuro. Il Commissario Tecnico dell’ultima Italia campione del mondo mette di fatto un’ipotetica parola fine alla sua carriera da allenatore. Anche se mai dire mai… Queste le sue dichiarazioni dal Premio Viareggio Sport “Gherardo Gioé”: “In Serie A vedo il solito campionato, qualcuno prova a contrastare la Juventus e l’Inter ci sta riuscendo. La Juve non mi sembra giri al massimo, eppure non ha perso neanche una partita. I tantissimi giovani emersi sono la nota positiva”.

NAZIONALE – “Qualcuno imputava i pochi giovani forti ai troppi stranieri, ma ora la percentuale di stranieri è altissima e Mancini sta invece raccogliendo quanto seminato. L’ha fatto benissimo: dieci vittorie su dieci, una squadra che gioca bene… Castrovilli? Tra i giocatori che mi piacciono di più. Pochi anni fa giocava in B ed oggi ha la percentuale migliore di dribbling in tutta la Serie A”.