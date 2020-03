Lippi: “Campionato da finire trasmettendo le partite in chiaro”

Regna ancora l’incertezza sul futuro dei campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. A favore della regolare conclusione dei tornei, a Radio Sportiva, si è schierato l’ex commissario tecnico della Nazionale Marcello Lippi.

CAMPIONATO – “Io sono dell’opinione che i campionati vadano portati a termine, tutti. Se poi finiranno a maggio, ad agosto o a settembre si vedrà: vorrà dire che la prossima stagione sarà maggiormente condensata. So che giocare a porte chiuse non è calcio, ma nel momento in cui non è possibile avere i tifosi si può andare avanti trasmettendo in chiaro le partite”.

