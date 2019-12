Lippi ci crede: “Juve, quest’anno in Champions sono più ottimista”

Uno sguardo al campionato e l’altro alla Champions. La Juventus si continua a muovere su due fronti con l’intenzione di ottenere il miglior risultato possibile. L’ex tecnico bianconero Marcello Lippi ha espresso la sua opinione sul momento della squadra di Maurizio Sarri. Queste le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione “Dribbling” su Rai Due: “Sono ottimista, più degli altri anni. Credo che la Juve rientri nel ristretto gruppo delle favorite per la vittoria finale. Caso Cristiano Ronaldo? No, non penso. Io ho gestito tanti campioni, sono persone intelligenti e anche Ronaldo lo è. Se ci si arrabbia per una sostituzione non si sta offendendo il proprio allenatore, ma un compagno di squadra che fa gli stessi sacrifici e non è giusto”. Infine un parere su Lazio-Juve: “Inzaghi è bravo, giovane e sta facendo bene. Saprà individuare i punti deboli della Juve, anche se non credo ce ne siano”.