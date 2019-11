Lippi consiglia Allegri: “Perfetto per il Manchester United. Farebbe davvero bene…”

Massimiliano Allegri al Manchester United, questa la visione di Marcello Lippi, ex ct dell’Italia. Intervistato dal Daily Mail, il tecnico ha voluto dire la sua sull’allenatore livornese consigliando ad entrambe le parti il “matrimonio”.

PERFETTO – “Allegri andrebbe bene ovunque ed è un grande ammiratore del calcio inglese. Sarei molto felice di vederlo sulla panchina dello United”, ha detto Lippi che poi ha proseguito: “Il Manchester United rappresenta la storia, sta vivendo anni difficili, ma il club è fantastico e ognuno può raccontare cosa significhi giocare ad Old Trafford. Penso che Solskjaer sia stato un grande calciatore ed ora è un buon allenatore. Allegri è un professionista esemplare e ha lo stile Juventus nel sangue. La mia grande amicizia con Sir Alex Ferguson mi permette di dire che sarebbe la scelta migliore per lo United”.

RETROSCENA – E sulla sua carriera professionali, Lippi ha aggiunto: “Io rifiutati il Tottenham semplicemente perché non avevo la padronanza del linguaggio e per l’amore e il rispetto nei confronti della Juventus. Allegri sta studiando l’inglese ed è perfetto per lo stile British. Sicuramente è preparato, scaltro e sa leggere le partite molto bene. Ama le sfide e lo rispetto molto, può fare molto bene”.