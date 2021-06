Lippi: “Italia di Mancini diversa dalla mia. Nel 2006…”

L'ex CT Azzurro parla della Nazionale e del percorso che potrebbe fare la squadra di Mancini all'Europeo

PARALLELO - "L'Italia di Mancini? Mi piace molto, soprattutto lo spirito creato da Roberto. Bravo davvero. Mi piace anche il comportamento che ha in campo a prescindere dagli interpreti. Le mie sensazioni sono positive perché ho visto come giocano. L’Italia è bella a vedersi e mi diverto a seguirla. I calciatori interpretano nel modo giusto anche le amichevoli, non pensano di avere limiti, vogliono sempre vincere". "Se la mia squadra del 2006 e questa Nazionale sono simili? No, sono distanti. Ma non vuol dire niente, come ha dimostrato Mancini nel triennio della sua gestione. I calciatori hanno le giuste caratteristiche per essere protagonisti".