Lippi: “Mi auguro Conte resti all’Inter. Juve in Champions? Dipende da…”

Il parere dell'ex mister

"Conte ha fatto un gran lavoro, bravo Antonio. Mi auguro che l'Inter possa ancora andare avanti con lui e spero che con 3-4 giocatori completino la rosa e facciamo una bella Champions". Queste le parole di Marcello Lippi, storico ex mister e ct della Nazionale italiana ai microfoni di TMW. L'ex allenatore ha parlato della stagione dei nerazzurri in Serie A ma anche delle varie lotte ancora in atto in campionato tra salvezza e corsa Champions.