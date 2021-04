Lippi: “Per lotta Champions impossibile fare calcoli. Io alla Juve? No comment”

L'ex ct dell'Italia parla di campionato e anche del suo futuro

"La difficoltà delle partite è simile. Potenzialmente ognuna di queste squadre potrebbe fare un filotto, anche se nella pratica non capiterà perché in mezzo ci sono degli scontri diretti", ha spiegato l'ex ct. "Ma fidatevi di me: a sei partite dalla fine, non conta il calendario, ma la condizione psicofisica, i giocatori a disposizione e la convinzione. I calcoli non hanno senso". In particolare sul Napoli: "Ha ancora le stesse possibilità delle altre. È in grande crescita e, grazie al recupero di giocatori importanti come Mertens e Osimhen, sta dimostrando che se non avesse avuto tutte queste assenze pesanti, sicuramente Gattuso avrebbe lottato per lo scudetto".