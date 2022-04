Lippi: “Vicino al Milan per 2-3 volte ma ero alla Juventus e…”

Parla l'ex mister e CT

Curioso retroscena rivelato a DAZN nel corso di Supertele da parte di Marcello Lippi . L'ex mister e CT ha raccontato di essere stato molto vicino al Milan in passato ma di aver scelto di rimanere in quello che era il suo club: la Juventus.

MISTER - Parlando di allenatori poi: "Conte? Era sicuramente un trascinatore in campo, lo era in allenamento e in partita. Poi ne ho avuto tanti altri con queste caratteristiche che non sono diventati allenatori. Deschamps che è un ragionatore in mezzo al campo potevi immaginarlo come allenatore, altri un po' meno".