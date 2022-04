Lipsia, Tedesco pronto per l’Atalanta: “Stiamo bene ma servirà prestazione al top”

Vigilia di Europa League per i tedeschi che affronteranno la Dea

SFIDA - "L'Atalanta fatica in campionato e fa bene in Europa? Loro comunque sono in un buon momento. Qui in Germania hanno giocato bene, hanno avuto tante occasioni. In Serie A sanno come affrontarla, in Italia c'è molta copertura del campo, qui in Germania c'è una marcatura a zona", ha esordito Tedesco. "Per quello c'è questa differenza. Noi comunque dobbiamo fornire una prestazione al top. All'andata abbiamo sbagliato troppo, sia nella costruzione del gioco sia nelle ripartenze". Ancora sull'Atalanta: "In campionato hanno cambiato diversi uomini col Sassuolo e nonostante il risultato hanno fatto una buona gara. Questo dà forza al lavoro di Gasperini".