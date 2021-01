L’ispirazione di Bruno Fernandes: “Come fanno Cristiano Ronaldo e Messi a migliorare ogni stagione?”

Si gode il primato in classifica in compagnia del Liverpool. Bruno Fernandes è sicuramente tra i protagonisti più importanti dell’avvio di stagione del Manchester United in Premier League. Il suo segreto? Tentare di migliorarsi giorno dopo giorno. Un po’ come fanno da anni Cristiano Ronaldo e Lionel Messi due perfette fonti di ispirazione…

A parlare dei due fenomeni del pallone, è proprio il portoghese dei Red Devils ai microfoni del sito ufficiale del club: “In tutto nella vita, devi migliorare e capire che non sei mai il peggiore ma non sei neppure il migliore. C’è sempre tempo per migliorare. È impossibile essere il peggiore perché hai tempo per migliorare e lo stesso vale quando ti senti il migliore. Non puoi esserlo perché hai sempre tempo per fare meglio”.

“Se vedi Cristiano Ronaldo e Messi, stanno migliorando tutte le stagioni. Com’è possibile? Tutti dicono che è impossibile fare meglio ma, ogni stagione, loro ci riescono. Fanno sempre meglio. Sono 11 anni in lotta per un Pallone d’Oro e questo non accadrà mai più. Non succederà mai più nella storia del calcio perché stanno ancora migliorando”.

In tal senso Bruno Fernandes ha modo di vedere da vicino in Nazionale proprio CR7: “Io ho la possibilità di stare con Cristiano in Nazionale. Vedo come vuole migliorare ogni volta, nei calci di punizione, nei tiri, nei colpi di testa, nei rigori. Vuole tutto. Vuole migliorare ogni volta. Quando perde, sa che deve migliorare di più e quando vince, capisce che ha bisogno di andare nei dettagli per fare ancora meglio”.

IL RECORD DI BRUNO FERNANDES: COME CR7