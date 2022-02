L’Italia del pallone sprofonda nella pandemia: indici tutti in negativo

Indagine della Gazzetta dello Sport che mostra un calcio in ginocchio

Il calcio dovrebbe approfittare di ciò che è accaduto con la pandemia per studiare quelle riforme strutturali indispensabili per avere prospettive diverse rispetto alle attuali. Ci sono problemi sotto gli occhi di tutti che vanno risolti. I due anni di Covid hanno stravolto i bilanci delle società italiane e tornano sempre in mente quelle parole del fiscalista Victor Uckmar su un sistema «fuori controllo» e sui titoli calcistici in Borsa «sconsigliati a orfani e vedove». L’inchiesta della Gazzetta, letta in controluce al tempo del coronavirus, fa venire i brividi. Sono 7 i miliardi di fatturato persi per strada. Una cifra mostruosa. I 55 campionati europei di prima divisione avevano raggiunto nel 2019 un valore di 23 miliardi di euro, record storico. Nel 2020 e nel ’21, sotto i colpi del Covid, sono stati mancati gli obiettivi di 23,7 e 24,4 miliardi di ricavi. L’impatto negativo complessivo è stato di -7 miliardi. Nello stesso tempo spese, stipendi, commissioni e calciomercato non si sono certo ridimensionati. Il rapporto Uefa sullo stato del pallone — il Benchmarking Report che possiamo anticipare — fotografa impietosamente un continente che tenta di reagire ma deve darsi nuove regole, fissare un nuovo calendario internazionale e, aggiungiamo noi, raggiungere una “pace sociale” indispensabile. Ma la reazione a Covid e tentativi di Superlega, come ha sottolineato il presidente Ceferin, «hanno dimostrato che il calcio europeo sa reggere alle sfide».