L’Italia fa il tifo per l’Atalanta: anche il Genoa (dell’ex Gasp) fa il tifo sui social

C’è grande, grandissima attesa per la sfida di questa sera tra Atalanta e Paris Saint-Germain, gara valida per i quarti di finale della Champions League. La Dea è stata senza dubbio la sorpresa del torneo e proverà a continuare ad esserlo. Ecco perché come ha detto il tecnico Gasperini in conferenza stampa, tutta Italia farà il tifo per i nerazzurri. La conferma arriva dal Genoa che è stata tra le prime società ad esporsi a tal proposito.

Il Genoa fa il tifo per la Dea

“Questa sera noi tifiamo Italia!”. Poche parole ma chiare, accompagnate dall’hashtag #AtalantaPsg. Questo il messaggio del Genoa per la squadra nerazzurra allenata da Gian Piero Gasperini con cui, proprio il Grifone, ha un rapporto molto speciale. Tutta la Nazione sarà seduta sul divano a spingere Papu Gomez e compagni nell’impresa di battere i campioni di Francia. In prima fila, come sembra, il Genoa.

