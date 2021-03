Lituania-Italia diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Lituania-Italia si gioca questa sera, mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 20.45 per la terza gara di qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar. La formazione di Roberto Mancini fa visita ai rivali alla ricerca del terzo risultato utili di fila dopo i precedenti due successi contro Irlanda del Nord e Bulgaria.

Lituania-Italia, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazioni per la Nazionale italiana che potrebbe optare per qualche cambio tattico oltre che di giocatori. Mancini potrebbe far rifiatare qualche pedina importante ad iniziare dalla porta dove Sirigu potrebbe prendere il posto di Donnarumma. In difesa Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson, poi Lorenzo Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. La novitù è proprio Bernardeschi che potrebbe agire da “falso nueve”. I padroni di casa della Lituania, invece, si affideranno al solido 4-5-1 con Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych.

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspuitis, Beneta, Vaitkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Lasickas; Cernych.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Lorenzo Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Lituania-Italia si giocherà come detto oggi mercoledì 31 marzo 2021 all’LFF stadionas di Vilnius. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20.45.

La sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Campionati del Mondo del 2022 che vedrà protagoniste Lituania e Italia sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai sulla rete principale Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). L’inizio del collegamento con Vilnius è previsto alle 20.30 con un ampio pre-partita.

Lituania-Italia sarà trasmessa anche in streaming e sarà visibile in chiaro attraverso RaiPlay per chi volesse vederla comodamente non in televisione. Si potrà dunque seguire la sfida attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet tramite l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora attraverso pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.