Liverpool campione, l’anno dopo tocca… alla Sampdoria: il precedente che fa sperare i blucerchiati

L’ultimo titolo del Liverpool era stato nel 1990, l’anno dopo, in Italia, era toccato alla Sampdoria. E allora ecco che, a distanza di 30 anni, con i Reds campioni della Premier League, la Doria ci spera ancora e… scherza sui social.

Liverpool campione, il precedente che fa sperara la Sampdoria

1990, Liverpool vince la Premier League, 1991 la Sampdoria si aggiudica lo Scudetto in Italia. Trent’anni dopo, i giochi potrebbero ripeteresi. I Reds sono riusciti a trionfare in campionato e la squadra blucerchiata, attraverso i profili social, confida che il 2021 possa essere il suo anno. Su Twitter ecco il messaggio con tanto di dita incrociate in segno di speranza. Prima, però, la squadra guidata da Ranieri dovrà salvarsi in questa stagione poi, chissà, potrà sperare per la prossima annata. Sognare non costa nulla…

